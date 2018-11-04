إيران.. مساع لإخفاء ناقلات النفط عن شاشات المراقبة الدولية

ذكر مراقبون مختصون بالملاحة الدولية أن ناقلات النفط الإيرانية ومع اقتراب موعد بدء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة، تحاول التخفي عن الرقابة الدولية.



وكشف مركز "Tanker Trackers" المختص بمتابعة تحركات السفن في العالم، أن السفن الإيرانية أطفأت في أكتوبر الماضي الإرسال المركبة على متنها، في خطوة يعتقد أنها تهدف للإخفاء عن شاشات أنظمة الرقابة الدولية. وذلك في أول حالة "تعتيم كامل" منذ بدء المركز عمله في عام 2016.

