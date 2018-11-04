بومبيو: عقوباتنا الصارمة تستهدف نظام إيران وليس الشعب

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء السبت، أن الولايات المتحدة ستضع عقوبات صارمة على النظام الإيراني في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر "في الخامس من شهر نوفمبر، سنضع عقوبات صارمة على نظام الحكم في إيران... هدفنا هو إجبار إيران على التخلي عن أنشطتها المدمرة... وسوف تستهدف العقوبات النظام، وليس الشعب، الذي عانى من سوء إدارة حكومته، وسرقته، ووحشيته".

هذا واستثنت الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والدواء وأدوات الزراعة والمستلزمات الطبية وغيرها، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخزانة #ستيف_منوتشين، مساء الجمعة، إن العقوبات تأتي جزءا من تحرك شامل يهدف إلى "حرمان نظام طهران من الموارد التي يستخدمها لنشر الموت والدمار في جميع أنحاء العالم".

وكان #البيت_الأبيض أعلن الجمعة أن جميع العقوبات الأميركية ضد إيران، والتي كانت قد عُلقت بموجب الاتفاق النووي قبل ثلاث سنوات، قد عادت بشكل كامل، وأن هذه هي أصعب العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

وتشمل هذه الجولة من العقوبات جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الإيراني، واستهدفت بشكل أساسي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات، وكذلك التجارة والتعاملات المالية.