إيران: مستعدون لكشف متورطين بالإرهاب في أوروبا

قام مساعد وزير الخارجية الايراني بهرام قاسمي بدعوة سفراء النرويج والسويد والقائم باعمال السفارة الدنماركية في طهران إلى مقر الخارجية الإيرانية، وأبلغهم استعداد بلاده للمساهمة في مكافحة الإرهاب.

وأشار قاسمي إلى أنه جري خلال هذه اللقاءات الإعلان عن استعداد إيران للتعاون الشامل والموسع، بما في ذلك المجالات الأمنية، مع الدول المشار إليها وإجراء تحقيقات مشتركة للكشف عن الحقائق.

وتحدث قاسمي عن قدرة طهران على المساعدة في كشف المتورطين في الإرهاب الذين يتخذون من أوروبا مأوي لهم.

دخلت إيران في حلبة أقسى عقوبات اقتصادية أميركية، صباح اليوم الاثنين، وسط توقعات دولية بأن يقوض ذلك سلوكَ نظام طهران النووي والسياسي الداعم للإرهاب.

الرئيس الأميركي دونال ترمب اعتبر أن العقوبات ستكون "الأكثر صرامة" في تاريخ إيران، وأشار إلى أن طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت مؤخراً.