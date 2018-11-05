تراجع آلة "داعش" الإعلامية على مواقع التواصل

أفاد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن تايمز" بتراجع النشاط الإعلامي لتنظيم "داعش" بنسبة 83%.

وعزا التقرير هذا التراجع إلى خسارة التنظيم معاقلة في سوريا والعراق واستهداف حساباته على الإنترنت من قبل الولايات المتحدة وحلفاءها.

لكن ما زال هناك نشاط للتنظيم على الشبكة العنكبوتية خاصة لجهة تجنيد عناصر متطرفة.

وبحسب تقرير "واشنطن تايمز"، يعزو خبراء تراجع ماكينة "داعش" الإعلامية إلى خسارته على الأرض الكهرباء والانترنت وشبكة الاتصالات الهاتفيه.

بصمة إعلام "داعش" أضحت باهتة وفق التقرير، تراجع كبير عن الذروة في 2014 و2015.

لم تنشر مجلة "رومية" الإلكترونية التابعة للتنظيم منذ 14 شهراً، وانخفض عدد التغريدات ومشاركات "فيسبوك"، وتراجع نشاط وكالة "أعماق".

ووفقاً لرئيس هيئة الأركان الأميركي، الجنرال جوزيف دنفورد، حرم "داعش" حرية الحركة في الفضاء السيبراني، فالولايات المتحدة وحلفاؤها استهدفوا بشكل فعال حسابات "داعش".

وفي الربع الأول من هذا العام أزال "فيسبوك" أو وضع ملصقات تحذيرية على ما يقرب من مليوني رسالة متعلقة بـ"داعش" ومجموعات إرهابية أخرى.

ومع ذلك ما زال "داعش" ينشر أشرطة مصورة، عدا الكثير من المحتوى المتطرف على الإنترنت من بث معلومات عن صنع القنابل إلى تنفيذ هجمات إرهابية.