نواب جمهوريون: عقوبات إيران الجديدة ليست كافية

أبدت أصوات جمهورية مخاوفها من حزمة التشديدات التي اتبعتها إدارة الرئيس ترمب تجاه إيران باعتبارها غير كافية، مع استمرار اعفاءات مؤقتة باستيراد النفط الخام الإيراني لدول حليفة، مما يمكن إيران من الالتفاف حول صيغة العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين.

فالحزمة الثانيه من العقوبات التي تستهدف قطاعات حيويه مثل الطاقة والشحن والنظام المالي تسمح باعفاءات مؤقتة باستيراد النفط الخام الإيراني لدول حليفة.

ورغم تأكيدات وزير الخزانة بأن نظام "سويفت" المالي سيخضع أيضاً لعقوبات إذا ثبت تعامله مع البنوك الإيرانية، يري بعض المشروعين نقاط ضعف حيث يمكن لإيران الالتفاف عليه إذا لم يكن المنع صارماً ودون استثناء.

اما الرئيس ترمب فهو يعول على التركيبة القادمة في الكنغرس، ففوز الجمهورين سيساعده وفوز الديمقراطيين قد يحد من استراتيجية الضغط القسوي التي يمارسها علي إيران.

أصوات ديمقراطية أيضاً تريد من الإدارة إعادة التفاوض واستبدال الاتفاق السابق باتفاق جديد.

إلا أن أي اتفاق جديد بحاجة إلى مصادقة من الكنغرس حتى يصبح معاهدة رسمي لا تتغير بتغير الرؤساء.

