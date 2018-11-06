أنقرة تحذر واشنطن من "خطورة" العقوبات على إيران

حذرت تركيا واشنطن على خلفية عقوباتها الجديدة على إيران قائلة إن عزل طهران "خطير"، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء.

ودخلت الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ الاثنين، وهي تستهدف قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد. وتم إعفاء 8 دول بينها تركيا، من الالتزام بالعقوبات وسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي، خلال زيارة إلى اليابان: "في الوقت الذي نطلب إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جداً معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني".

وأضاف أن "تركيا ضد فرض عقوبات ولا نعتقد بأنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلال العقوبات".

وتابع "أعتقد أنه بدل العقوبات، فإن حواراً مجدياً، أكثر فائدة بكثير".

وكانت واشنطن قد فرضت دفعتين من العقوبات هذا العام وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده "ستلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة".

والاثنين تعهدت واشنطن مواصلة الضغط على النظام الإيراني "من دون هوادة" حتى يغير سلوكه "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.