مبعوث ترمب: واشنطن لديها خطة لمواجهة إرهاب طهران

قال بريان هوك، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بشأن إيران، في مقابلة مع قناة "الحدث" إن إيران تمثل تهديداً للسلام والأمن. وذكر أن الإدارة الأميركية تنتهج خطة شاملة لمواجهة نشاطاتها الإرهابية وستُفعِّـل العقوبات وموارد أخرى لردعها.

وأضاف: "ايران تمثل تهديداً للسلام والأمن إلى جانب نشاطاتها النووية، فهناك أنشطة الصواريخ الباليستيه والهجومات الاكترونية والإرهاب وتمويل الإرهاب.. لذا فنحن ننتهج خطة شاملة لمواجهة تلك النشاطات وسنفعل العقوبات وموارد أخرى متوافرة لدينا لردع إيران".

هوك قال إن العقوبات على إيران ستتضاعف إذا حاولت الإفلات منها كما ستطال كل الدول التي تتعامل مع طهران، مضيفاً: "ستفرض الإدارة عقوبات جديدة ونحن نتوقع أن إيران ستحاول الإفلات من العقوبات وإذا فعلت هذا فإننا سنفرض مزيداً من العقوبات سواء كانت علي إيران أو على دول أخرى تتعامل معها ".

وأشار هوك إلى أن هنالك تنسيقاً مع السعودية والإمارات في المحافظة على استقرار الأسعار وضمان الطلب للنفط بعد العقوبات النفطية التي فرضتها واشنطن على إيران.

وأضاف: "خلال هذة الفترة نسقنا مع حلفائنا فقد تقابلت مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح والذي يبلي بلاءاً حسناً في المحافظة على استقرار الأسعار وضمان الطلب.. لقد قابلته عندما التقينا في السعودية في أغسطس والتقت بعدد من الوزراء أيضاً.. والامارات قامت بعمل مساعد.. ونحن مسرورون بهذه النتائج التي تهدف إلى عزل إيران اقتصادياً ودبلوماسياً".

