الكرملين لا يرى أي أفق لتطبيع العلاقات مع واشنطن

أعلنت الرئاسة الروسية أن لقاء مقتضبا سيعقد بين الرئيسين الروسي والأميركي الأحد في باريس، لكن الكرملين استبق اللقاء بالإعلان أنه لا يرى آفاقا لتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة, وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي.



وفي مؤتمر صحفي كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا تعتبر أي عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية غير قانونية.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت إنها قد تفرض عقوبات إضافية على روسيا لأنها لم تقدم ضمانات مقبولة على أنها لن تستخدم أسلحة كيميائية بعد الهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق في انجلترا.



