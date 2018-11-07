روسيا وإسبانيا ترفضان سياسة الإنذارات الأميركية ضد إيران

انتقد وزيرا خارجية روسيا وإسبانيا سياسة العقوبات والإنذارات التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.

وبعد ستة أشهر على إعلانه إنسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي وعارضت عدة دول بما فيها التحادا الأوروبي بشدة القرار الأميركي متعهدتا بالحفاظ على الاتفاق.

واعتبر وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف العقوبات المفروضة على إيران غير شرعية مشيرا الى انها تمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي.

هذا وتعهدت فرنسا بالمضي قدما في الخطط الرامية للاستهانة بالعقوبات التي تفرضها واشنطن علي إيران وتعزيز الدور الدولي لليورو وذلك من خلال قيادة اوروبا في تحدي جهود الولايات المتحدة لتنصيب نفسها شرطي على التجارة العالمية..



من جانبه صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بان الخطط الخاصة بإنشاء آلية للحفاظ على التدفق التجاري مع إيران كانت جزءا من تحرك اوروبي لضمان سيادة اوروبا الاقتصادية بهدف جعل اليورو قويا كالدولار.

وأضاف لو مير ان أوروبا ترفض السماح للولايات المتحدة بان تكون شرطي التجارة في العالم لافتا الى ان الخلاف حول العقوبات المفروضة على إيران اظهر ضرورة ان يؤكد الاتحاد الأوروبي استقلاله.