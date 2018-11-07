فيسبوك تحجب حسابات جديدة منعا للتدخل في انتخابات أميركا

أعلنت شركة فيسبوك أنها حجبت المزيد من الحسابات خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وذلك بعد إغلاق مئة وخمسة عشر حسابا لأشخاص يشتبه في ارتباطهم بأطراف أجنبية للتدخل في التصويت.



وأضافت شركة موقع التواصل الاجتماعي العملاقة أنها حجبت عددا غير محدد من الحسابات مساء الثلاثاء بعد أن نشر موقع إلكتروني ادعى ارتباطه بوكالة أبحاث إنترنت تتخذ من روسيا مقرا لها قائمة بحسابات موقع إنستغرام قال إنه أنشأها. وقالت فيسبوك إنها حجبت بالفعل معظم تلك الحسابات، وقامت الآن بحظر ما تبقى منها.

