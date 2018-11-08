ترمب يعلن استقالة وزير العدل جيف سيشنز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب استقالة وزير العدل جيف سيشنز.

وأشارت المعلومات إلى أن سيشنز تقدم باستقالته في رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب.

فيما أكد سيشنز أن استقالته جاءت بناء على طلب الرئيس.

ونوّه وزير العدل جيف سيشنز إلى أنه استقال الأربعاء بناء على طلب الرئيس دونالد ترمب الذي وجه له انتقادا لاذعا بعد تنحيه عن التحقيق في دور روسيا خلال سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

وقال سيشنز في رسالة إلى ترامب "بناء على طلبكم، أقدم استقالتي".

من جهته، كتب ترمب في تغريدة على #تويتر: "نشكر المدّعي العام جيف شيشنز على خدمته ونتمنّى له التوفيق!"، مشيراً إلى أنّ ماثيو ويتاكر، مدير مكتب سيشنز في وزارة العدل سيتولى المنصب بالإنابة في انتظار تعيين بديل دائم.

ويأخذ ترمب على سيشنز خصوصا سحب يده من تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، الذي توسّع ليشمل مسألة تواطؤ محتمل لفريق حملة ترمب مع روسيا وعرقلة عمل القضاء، إضافة إلى التعاملات الماليّة لمساعدي الرئيس.

وبذلك لم يعد بوسع سيشنز وقف التحقيق الذي يصفه ترمب باستمرار بأنّه "حملة اضطهاد" تستهدفه، وبات معاون الوزير رود روزنستاين وهو أيضا جمهوري، يشرف على التحقيق.