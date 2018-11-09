أميركا: خفض عائدات إيران النفطية للصفر جزء مهم بحملتنا

أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عن أمل بلاده في العمل مع الصين بشأن العقوبات المفروضة على #إيران.



وكشف بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني، يانغ جيشي، أنه عبّر خلال اجتماع عقد في وقت سابق مع نظيره الصيني ووزير الدفاع الصيني عن رغبته في التعاون مع #الصين في معالجة ملف البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وأنشطة أخرى.



وقال بومبيو: "نأمل في العمل مع الحكومة الصينية وشركات الطاقة الصينية في هذا الشأن.. خفض عائدات صادرات إيران النفطية إلى الصفر جزء مهم في هذه الحملة وناقشنا هذا اليوم".



في سياق آخر، أبدى بومبيو الجمعة أمام المسؤولين الصينيين "قلق" بلاده من "عسكرة" بكين بحر الصين الجنوبي واعتقالها أعداداً كبيرة من المسلمين الأويغور.



وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تريد تعاوناً معزّزاً مع بكين و"لا تريد حرباً باردة"، مؤكّداً مع ذلك وجود "اختلافات كبيرة" مازالت تُباعد بين البلدين.

من جهته، قال يانغ جيشي، مهندس السياسة الخارجية الصينية، إن "الجانب الصيني أبلغ الولايات المتحدة بوضوح بأنها يجب أن تكف عن تسيير سفنها وطائراتها الحربية بالقرب من الجزر الصينية والكف عن الأعمال التي تقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية".

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إن الولايات المتحدة أبلغت الصين بأن الجيش الأميركي "سيطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وأضاف ماتيس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع "بحثنا خلال مناقشات صريحة سبل تخفيف التوتر، والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين جيشينا وتقليل مخاطر حدوث حسابات خاطئة".