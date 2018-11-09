شاهد "طاعن ملبورن" يهاجم الشرطة بسكين

تداولت وسائل إعلام وحسابات على تويتر، الجمعة، فيديو لمنفذ هجوم الطعن في ملبورن الأسترالية وهو يهاجم المارة والشرطة.



وأظهر الفيديو عناصر الشرطة وهم يحاولون السيطرة على رجل جسيم يندفع عشوائياً مهاجماً بسكين ضابطي شرطة، فيما كانت شاحنة بيك-أب تحترق في الجوار.



بدورها، قالت الشرطة إنها تعتبر هجوم ملبورن "إرهابياً" بعد العثور على قوارير غاز في شاحنة المشتبه به، الذي لقي حتفه على يد الشرطة، بعد أن قتل أحد الموجودين في المكان.



وقال ديفيد كلايتون، قائد شرطة مقاطعة فيكتوريا: "طعن ثلاثة أشخاص وللأسف أسلم أحدهم الروح في مكان الواقعة".