مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب غزة

قُتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة شرق مدينة رفح جنوب قطاع #غزة خلال صدامات قرب الحدود مع اسرائيل، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.



وأعلن القدرة في بيان مقتل رامي وائل اسحق قحمان وعمره 28 عاماً في مستشفى غزة الأوروبي إلى حيث نقل عصر الجمعة مصاباً "برصاصة في الرقبة شرق رفح" خلال الصدامات.



وقد أصيب 36 خرون برصاص الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، شرقي قطاع #غزة. وبين الجرحى 6 أطفال و9 إناث.



وتجمهر آلاف الفلسطينيين مساء الجمعة في خمسة مواقع بالقرب من السياج الفاصل مع #إسرائيل، تلبية لدعوة "الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار".



وبدأت هذه المسيرات نهاية مارس/آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف.