مقتل 7 جنود أتراك بعد انفجار قذيفة بصورة "عرضية"

قتل 7 جنود وأصيب نحو 25 آخرين بانفجار في مستودع للذخيرة بقاعدة للجيش التركي في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد، وفق ما ذكر الرئيس رجب طيب أردوغان السبت.



وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مساء الجمعة إصابة 25 جندياً تركياً بجروح بعد انفجار قذيفة مدفعية بصورة "عرضية" خلال "إطلاق ذخيرة من العيار الثقيل" في قاعدة سونغو تيبه قرب الحدود التركية مع العراق وإيران.



والقاعدة التي حصل فيها الانفجار تقع في منطقة جبلية بعيدة ويصعب الوصول إليها، كما تشكل مسرحاً لمناوشات منتظمة بين القوات المسلحة التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابياً".

وقال أردوغان إن حالة أربعة من المصابين خطيرة وجرى نقلهم بالمروحيات إلى أنقرة، فيما نقل الباقون إلى مستشفيات هكاري.



ولم يتضح ما إذا كان الانفجار قد وقع أثناء التدريب أو المعارك ضد المتمردين الأكراد.



وتقصف تركيا بشكل منتظم قواعد حزب العمال في شمال العراق.



وبعد هدنة بين الجانبين، تجدد القتال عام 2015 وانهارت الآمال في إيجاد حل سلمي للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.