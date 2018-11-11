إيران.. اعتقال أسر ناشطين بالأحواز بعد مداهمة منازلهم

اعتقلت السلطات الإيرانية أسرتي اثنين من الناشطين بعد مداهمة منزليهما في الأحواز خلال اليومين الماضيين



وأعلن الناشط عيسى الفاخر مدير مكتب قناة أحوازنا في هولندا إن عناصر من جهاز استخبارات الحرس الثوري داهمت منزل أسرته بمدينة الخفاجية.

ونقلت شقيقه إلى مكان مجهول، كما اعتدت على والديه بالضرب ,, من جانبه قال الناشط محمد الساري، وهو لاجئ سياسي في فيينا، إن أجهزة الأمن اعتقلت والده وشقيقته وشقيقه ,, وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت أن السلطات الإيرانية أطلقت حملة اعتقالات شملت أكثر من 600 شخص عقب الهجوم على العرض العسكري.

