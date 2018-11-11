فلوريدا.. إعادة الفرز في انتخابات السيناتور والحاكم

تجري ولاية #فلوريدا إعادة فرز آلي للأصوات في سباقها المتقارب لشغل مقعد الولاية بمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم ومن المقرر إعلان النتائج بحلول الساعة الثالثة مساء (20:00 بتوقيت غرينتش) الخميس.

وهذان السباقان إلى جانب الانتخابات المتعلقة بمنصب حاكم ولاية جورجيا ومقعد ولاية أريزونا بمجلس الشيوخ أبرز الانتخابات التي لم تحسم حتى الآن في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت يوم الثلاثاء.

وفي السباق على مقعد مجلس الشيوخ تقلص تقدم حاكم فلوريدا الجمهوري ريك سكوت على السناتور بيل نيلسون إلى نحو 12500 صوت أو 0.15% بحلول ظهر السبت.

وقال نيلسون إن حملته ستواصل اتخاذ إجراءات لضمان إحصاء جميع الأصوات دون تدخل أو محاولات لتقويض العملية الديمقراطية. وأضاف في بيان: "نعتقد عندما يتم إحصاء كل البطاقات القانونية سنفوز في هذه الانتخابات".

وحث سكوت جميع قادة الشرطة في الولاية على رصد أي انتهاكات خلال عملية إعادة فرز الأصوات مثلما نص قانون فلوريدا واتخاذ الإجراءات الملائمة.

وفي السباق من أجل شغل منصب حاكم الولاية أظهرت النتائج غير الرسمية تقلص تقدم الجمهوري رون دي سانتيس على الديمقراطي أندرو جيلوم إلى نحو 33700 صوت أو 0.41%.