مسؤولون: أموال قطر لغزة هي تنفيذ لاتفاق بين حماس وإسرائيل

وصف مسؤولون فسلطينيون إدخالَ أموال قطرية إلى غزة مباشرة عبر إسرائيل، بأنه عبارة عن "تنفيذ لاتفاق بين حماس وإسرائيل بتمويل قطري".



واعتبروا أن هذا السلوكَ سواء من قبل قطر أو إسرائيل هو تشجيع لحركة حماس على رفض كل أشكال المصالحة، ومواصلة سيطرتها على قطاع غزة، وإقامة كيان سياسي تمهيداً لانخراطها في صفقة القرن.

واعتبروا أن ما جرى يبين أن حماس ضحت بدماء الفلسطينيين في غزة من أجل الدولار.



وكان الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس أبلغَ المسؤولين في قطر برفضِه تقديم ِ مساعدات مالية لـ "حماس" في غزة لأن ذلك يعزز انفصالَ القطاع ويُبعدُ فرص المصالحة.



ونقلت الحياة عن مسؤولين فلسطينيين أنّ قطر عرضت على السلطة الفلسطينية أن يتم تحويل الأموال والوقود إلى قطاع غزة من خلالها، لكن السلطة َ رفضت ذلك بسبب قلقها من النتائج ِالسياسية المترتبة على تعزيز حكم "حماس" في غزة.

