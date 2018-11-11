CNN: البنوك الأميركية تتحضر لانتقام الكتروني إيراني

كشفت شبكة CNN أن البنوك الأميركية تحضر البنوك الأميركية لاعتداءات الكترونية إيرانية وذلك انتقاماً من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليها.



ونقلت "سي ان ان" عن مدراء في البنوك الأميركية ان القراصنة الإيرانيين قد يعمدون الى تعطيل الخدمات المالية كما فعلوا بين عامي 2011 والفين 2013



وتمكنت الشبكة من الوصول الى احد مراكز الأمن الإلكتروني الرفيعة في احد البنوك في نيويورك حيث اظهرت شاشات المراقبة "القراصنة الإيرانيين" على راس "المخاطر الشائعة" حالياً، وأكد احد المسؤولين التنفيذيين في الامن الإلكتروني ان كل البنوك تحت الحماية في الوقت الراهن.



كما نقلت "سي ان ان" عن مسؤولين امنيين ان قسم القرصنة في وزارة الدفاع يعمل مع جهود حكومية اخرى لمكافحة أي نشاط الكتروني خبيث.



من جانبه أكد احد المسؤولين أنه لا دليل على تهديد حالي, معتبرا أن الوضع أفضل حالاً عما كان عليه الأمر سابقا .. مذكرا بتجارب سابقة مكنت من الدفاع والتجاوب بفاعلية عام 2012.