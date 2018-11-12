إسرائيل تعلن قرار زيادة جنودها على الجبهة الجنوبية مع غزة

قرّر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسة تقييمة للوضع الامني مع قطاع غزة زيادة عدد الجنود على الجبهة الجنوبية في اعقاب الاحداث أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين بينهم قياديان في كتائب القسام ومقتل نقيب اسرائيلي وجرح اخر.



وقال جيش الاحتلال إن قواته رفعت حالة التاهب القصوى في صفوفها وبأنها مستعدة لاي تطور ميداني.



ووصفت قيادة الجيش الإسرائيلي العملية التي نفذتها قوات خاصة في مدينة خان يونس بأنها ذات أهمية قصوى لأمن اسرائيل.



في المقابل أعلنت حماس أنها لا تسعى إلى خوض الحرب مع اسرائيل لكنها مستعدة لخوضها في حال فرضت عليها".



