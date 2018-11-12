روما تنفي زيارة رئيس حكومتها بنغازي لإنقاذ "باليرمو"

نفى مصدر مقرّب من الحكومة الإيطالية في #روما، نفى نفياً قاطعاً رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى مدينة بنغازي للقاء قائد الجيش خليفة حفتر.

وأكد أنّ كونتي لم يتوجّه إلى ليبيا خلال الأيام الماضية.

جاء هذا التعليق الإيطالي ردا على ما قاله مسؤول في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر لفرانس برس إن كونتي جاء إلى بنغازي على بعد ألف كلم شرق طرابلس لمناقشة "آخر التطورات لشأن مؤتمر باليرمو"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة الإيطالية أكّدت أنّ حفتر الذي زار روما في أكتوبر الماضي قال حينها إنّه سيشارك في مؤتمر باليرمو، لكن وسائل إعلام ليبية مقرّبة من حفتر أوضحت أنه لن يشارك.