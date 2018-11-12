عملية عسكرية تركية وشيكة ضد الأكراد في تل أبيض بسوريا

تشهد منطقة تل ابيض السورية حالة استنفار تحسبا لعملية عسكرية تركية باتت وشيكة على ما يبدو ضد وحدات الحماية الكردية التي تدعمها واشنطن وتصنفها انقرة تنظيما ارهابيا.



وبحسب وسائل اعلام تركية فإن تل أبيض هو هدف تركيا المرتقب في شرق الفرات.



وتحتل مدينة تل أبيض الواقعة على الحدود السورية - التركية، موقع استراتيجي فهي تتبع لمحافظة الرقة والتي تبعد عنها قرابة 100 كيلومتر وبها يقع معبر تل أبيض الحدودي.



وفي عام الفين وثلاثة عشر دخل داعش المدينة وسيطر عليها..



وبعد عامين تمكنت وحدات حماية الشعب الكردية من طرد التنظيم.. وإعلان "الإدارة الذاتية بشمال سوريا" تل أبيض إقليمًا جديدًا لها.



المدينة التي يشكل العرب غالبية سكانها بالإضافة إلى أعداد قليلة من الأرمن والتركمان والكرد. قد تكون هدفا تركيا مهما ومنطلقًا لمعركة مقبلة على الحدود شرق الفرات حسب محللين..

إذ تشكل السيطرة التركية عليها تقسيم مناطق شرق الفرات من خلال عزل مدينة عين العرب عن القامشلي والمناطق الأخرى، وبالتالي إضعاف القوات الكردية.