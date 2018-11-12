غزة.. مقتل 7 فلسطينيين في عملية تسلل وقصف إسرائيليين

قتل سبعةُ فلسطينيين وأصيب عددٌ آخر بجروح جراء عملية تسلل وقصف جوي إسرائيلي لعناصر من حماس.

وأكد مراسل الحدث أن قوةً إسرائيلية خاصة تسللت إلى شرق خان يونس، واشتبكت مع عناصر من حماس ثم انسحبت بجميع عناصرها، فيما أقر جيش الاحتلال لاحقا بمقتل ضابط وإصابة آخر.

وأشار بيان لكتائب القسام الذراع العسكرية لحماس إلى أن قوة إسرائيلية تسللت إلى شرقي خانيونس واغتالت القائد الميداني نور بركة، وأطلقت الفصائل الفلسطينة سبعةَ صواريخ على المستوطنات القريبة من القطاع، اعترضت القبة الحديدة الإسرائيلية اثنين منها.

يأتي هذا فيما قطع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارته إلى فرنسا عائدا لإسرائيل لمتابعة تطورات القطاع، وتقرر إغلاق المدارس والمؤسسات في مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد مراسل "الحدث" بأنه تم إطلاق 7 صواريخ من غزة إلى جنوب إسرائيل.

وأضاف أن القبة الحديدة الإسرائيلية اعترضت صاروخين أطلقا من غزة.