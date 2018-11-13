العثور على جثة الطفلة الأردنية المفقودة جراء السيول

لم يكنِ لبشرى من اسمِها نصيب، فها هي اليومَ تلحقُ بركب ِ ضحايا السيول في مشهدِ الوداع ِ الأخير إثرَ العثور على جثتِها بعد أيام ٍ من البحث.

ترقدُ بشرى بجانب أخواتِها الأربع ٤ ووالدِها تاركين خلفَهم ذكرى مريرة ً كلما حانَ وقتُ جني ِ الزيتون.

وانتهى البحثُ عن مفقودين، بارتفاع ِ عددِ الضحايا إلى ثلاث َ عشرة َ ١٣ في حادثة ِ سيول ِ الجنوب، وسط َ مخاوفَ من تكرار ِ الحادثة التي يدفعُ ضريبتـَها مواطنون كلَ مرة.

موسمُ أمطار ٍ كان الجميعُ في انتظاره، بدأ بحادثين في أقلَ من شهر ٍ حصدا أرواحَ ٣٤ شخصا ً جلـُهم من الأطفال.

تغيرٌ مُناخيٌ حملته الحكومة ُ بعضا من المسؤولية عن حادثةِ السيول، لكنَ هذا لم يغيرْ رأيا شعبيا يلقي بالكرةِ في مرمى الحكومة، محملا إياها وسابقاتِها تقصيرا كبيرا في البنيةِ التحتية وتردي الخِدْمات.