بولتون: إيران تحت ضغط حقيقي وواشنطن ستضغط عليها بشدة

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، إن إيران تحت ضغط حقيقي، وإن الولايات المتحدة تنوي الضغط عليها بشدة.

وتابع "أميركا تريد وقف صادرات النفط الإيرانية تماما وفرض العقوبات بصرامة".

وكان بولتون يتحدث مع الصحافيين في سنغافورة على هامش اجتماعات هذا الأسبوع بين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء من خارج الرابطة بينهم الولايات المتحدة والصين.

قمة بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية

ومن جانب آخر قال بولتون، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعد لعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وجاءت التصريحات بعد صدور تقرير يتناول بالتفصيل مواقع الصواريخ في كوريا الشمالية التي خضعت لأعمال صيانة.

وقال بولتون أيضا إن الولايات المتحدة تعارض الخطوات العسكرية الأحادية التي تتخذها الصين في بحر الصين الجنوبي، مضيفا أن وتيرة عمليات حرية الملاحة الأميركية في المجرى المائي المتنازع عليه زادت.