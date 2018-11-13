سعد الحريري: حزب الله اتخذ قراراً بتعطيل تشكيل الحكومة

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، #سعد_الحريري، أن تشكيل الحكومة اصطدم بحاجز كبير، وهو قرار من حزب الله بتعطيل تشكيل الحكومة، كاشفا أن التشكيلة جاهزة وعلى الجميع تحمل مسؤولياته.

وشدد الحريري على أنه لن يشكل الحكومة على قاعدة الرضوخ، مؤكدا أنه لن يقبل فرض وزراء سنة بعينهم من جانب #حزب_الله على التشكيلة.

وقال إن سياسة الأمر الواقع التي يمارسها حزب الله تؤدي إلى انهيار لبنان. وألمح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف إلى أن البعض راهن على أن #القوات_اللبنانية ستعطل التشكيل، وهو ما لم يحدث.



وأوضح الحريري أنه اتخذ قرارات لا يقبلها تيار "المستقبل"، مضيفا أن المهم هو مصلحة لبنان وشعبه.



ورفض أي اتهامات تطاله بإثارة الطائفية في #لبنان، مستدركا أنه "يعرف أين مصلحة أهل السنة في لبنان". وأضاف أن "السنة مكون أساسي في لبنان، ولن يكون ملحقا لأحد".



وأشار إلى معاناة لبنان من التعطيل الطويل لكافة مؤسسات الدولة على فترات منذ عام 2005. وذكر أن خطابه السياسي محكوم بالتفاؤل رغم التهديدات، ولكنه لا يستطيع أن يخدع الشعب اللبناني.



وإتهم البعض بأنهم يقدمون "دساتير أحزابهم على الدستور اللبناني". وأعلن أن الدستور يخول رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حصرا، دون تدخل أي طرف ثالث.



ورفض الحريري فرض أعراف جديدة للحكم في لبنان، معلنا تمسكه باتفاق الطائف الذي حمى البلاد.