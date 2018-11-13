لبنان يترقب موقف الحريري وروسيا تلج أزمة تشكيل الحكومة

وفيما الانظار متجهة نحو الرد المرتقب لرئيس الحكومة المكلف سعيد الحريري على ما آل إليه واقع الاستحقاق الحكومي، الذي يتعثّر حالياً بعقدة تمثيل "سنّة 8 آذار".

كشف الإعلام التابع للحريري عن أنّ الرئيس المكلف سيقول "الكلمة الفصل"، في مؤتمر اليوم عبر شرح حقائق الأمور المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة.

من جانبها قالت صحيفة "الحياة" إن الأوساط السياسية تترقب كذلك جهودا روسية تبذل للمساعدة في حلحلة عقدة تأليف الحكومة.

ولا سيما العقدة الأخيرة المتصلة بشرط ميليشيا حزب الله تمثيل النواب السنة من حلفائها.

حيث نقلت الصحيفة عن مصدر في "اللقاء الديموقراطي" بعد زيارة النائب تيمور جنبلاط إلى موسكو إن الأخيرة ستجري اتصالات مع فرقاء محليين وإقليميين قد تشمل مسؤولين إيرانيين لتسريع إنهاء الأزمة الحكومية في لبنان وتتمسك بأن تكون برئاسة الحريري تحديداً.

يأتي ذلك في وقت تحدثت "الحياة" عن تحرك لرئيس البرلمان نبيه بري وإجرائه اتصالات مع سائر قادة الكتل النيابية لتهدئة المواقف وإيجاد الحلول.

كما كان بري التقى الحريري الذي بدوره التقى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل.