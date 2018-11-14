آخر تطورات قضية المصرية التي تعرضت لاعتداء في الكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بحادثة الاعتداء على مصرية في الكويت وما تلا ذلك مما رآه البعض إساءة من النائبة الكويتية صفاء الهاشم تجاه المصريين.



وهاجمت الهاشم، في تصريحاتها، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج قائلة إن بعض المصريين تجاوزوا الخط الأحمر.



وقالت: "هذول الناس -تقصد المصريين- أكرمناهم في بلدنا حتى صار بعضهم يتعدى الخط الأحمر للمواطن الكويتي وهذا أمر لن اسمح به أنا ولا زملائي صار يعبث بمصير حياة الكويتيين اليومية والوظيفية".



المحامي عمرو عبد السلام رأى هو وكثيرون في تصريحات النائبة تجاوزاً بحق المصريين، ما دفعه لتقديم بلاغ ضدها للنائب العام خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتجاوز فيها النائبة تجاه المصريين.



كانت المصرية فاطمة عزيز نشرت فيديو تتحدث فيه عما حدث لها، قائلةً "أنا واثقة من أن السلطات والقضاء الكويتي سيعطونني حقي".



من جهتها أكدت وزيرة الهجرة المصرية على متانة العلاقات المصرية الكويتية.



وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تتابع الأمر مع السلطات الكويتية فيما يؤكد متابعون أن مثل هذه الحوادث والتصريحات لن تؤثر على العلاقات الأخوية بين مصر والكويت.