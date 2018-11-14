تركيا: نهدف لتعميق العلاقات مع السعودية في كل المجالات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وفقاً للنص المعد سلفاً لكلمته أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن تركيا تهدف إلى تعميق العلاقات مع السعودية في كل المجالات.

كما أفاد نص كلمة تشاووش أوغلو أن تركيا تتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى للحد من التأثير السلبي للعقوبات الأميركية على علاقاتها مع إيران.

وجاء في نص كلمته أيضاً أن تركيا تبذل جهوداً لحمل الكونغرس الأميركي على التخلي عن مشروعات قوانين تستهدف أنقرة.

ويطالب مجلس الشيوخ الأميركي بمنع مبيعات مقاتلات من طراز إف-35 لتركيا مالم يؤكد الرئيس دونالد ترمب أن انقرة لا تهدد حلف شمال الأطلسي بشرائها عتاداً دفاعياً من روسيا أو احتجازها مواطنين أميركيين.

وفي نص كلمته يقول جاويش أوغلو أيضاً إن تركيا تعمل على ألا تتأثر الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة بالقضايا السياسية.

