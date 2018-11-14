تهدئة غزة تطيح بليبرمان.. استقالة وزير دفاع إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، استقالته، على خلفية التهدئة في غزة، وذلك في كلمة على الهواء.



ووصف ليبرمان في قراره الذي يصير سارياً بعد 48 ساعة على تقديم الاستقالة المكتوبة الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية أمس الثلاثاء ووافقت عليه حركة حماس بأنه "استسلام للإرهاب"، على حدّ تعبيره.

كما دعا ليبرمان إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.



وأثار وقف إطلاق النار انتقادات واسعة من داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك من الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من قطاع غزة الذين تظاهروا الثلاثاء وصباح الأربعاء، ويريدون الاستمرار في ضرب حركة حماس.



وطالب المتظاهرون الإسرائيليون بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت بالاستقالة.



وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت مساء الثلاثاء وقفاً لإطلاق النار مع إسرائيل بجهود مصرية، بعد تصعيد خطير للمواجهات في الأيام الماضية هدد باندلاع حرب بين القطاع المحاصر والدولة العبرية.



ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن قراره وقف إطلاق النار مع غزة في مواجهة الانتقادات التي وجهت إليه، وذلك بعد أخطر تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ حرب 2014.



وقال نتنياهو في حفل تكريم لمؤسس دولة إسرائيل ديفيد بن غوريون "في أوقات الطوارئ عند اتخاذ القرارات الحاسمة للأمن، لا يمكن للجمهور أن يكون دائما مطلعا على الاعتبارات التي يجب إخفاؤها"، مضيفاً "لقد توسل أعداؤنا لوقف إطلاق النار وكانوا يعرفون جيداً السبب".