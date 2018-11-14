غزة.. سعي أممي لتثبيت وقف إطلاق النار المبرم عام 2014

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أنها تسعى حاليا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في #غزة الذي تم التوصل إليه بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 2014.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.



وقال المسؤول الأممي للصحفيين: "الأولوية في هذه المرحلة هي وقف القتال وهو ما تم ونحن مستمرون في حث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع نشوب حرب جديدة". وأردف: "نريد أن يتوقف جميع أشكال العنف لأن ذلك في مصلحة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".



وتابع: "يعمل المبعوث الخاص نيكولاي ميلادينوف، على المدي القصير، إلى العودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2014 وتحسين الوضع الإنساني في غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع".



وتوصلت الفصائل الفلسطينية عام 2014، لتفاهمات مع إسرائيل بوساطة مصرية، أفضت إلى وقف عدوان شنته إسرائيل علي القطاع ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من الفلسطينيين.



ومنذ مساء الأحد، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى، فضلا عن تدمير منشآت مدنية، بينها بنايات سكنية ومقر فضائية "الأقصى" التابعة لحركة "حماس"، وردت فصائل فلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية، قبل أن تنخفض وتيرة الأمور الثلاثاء.



وتوصلت إسرائيل، الثلاثاء، مع الفصائل الفلسطينية بغزة لاتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية.