واشنطن تفرض عقوبات على نجل نصرالله وتعتبره إرهابياً

فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على كل من جواد نصر الله ابن زعيم حزب الله حسن نصر الله، وكتائب المجاهدين.

وصنفت الخارجية الأميركية جواد وهو قائد بارز أيضا في حزب الله، إرهابياً عالمياً.

وستشمل العقوبات عليه حظر جميع ممتلكاته، كما تحظر التعامل معه أو مع كتائب المجاهدين.

ووصفت الخارجية جواد بأنه القائد الصاعد للحزب.

وكانت وزارة #الخزانة_الأميركية قد فرضت عقوبات على عناصر من #حزب_الله يديرون عمليات في العراق.

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إجراءات، الثلاثاء، لاستهداف أربعة أفراد مرتبطين بـ "حزب الله" يقودون أنشطة عملياتية ومالية واستخبارية في العراق.

والأربعة هم: شبل محسن عبيد الزيدي، ويوسف هاشم، وعدنان حسين كوثراني، ومحمد عبد الهادي فرحات.

وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب واستخبارات التمويل "إن حزب الله هو وكيل إرهابي للنظام الإيراني الذي يسعى إلى تقويض السيادة العراقية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط. نحن نستهدف الميسرين الإرهابيين مثل الزيدي الذي هرّب النفط إلى إيران، وجمع الأموال لصالح حزب الله، وأرسل مقاتلين إلى سوريا".

وتبرز إجراءات وزارة الخزانة، الثلاثاء، مرة أخرى الدرجة التي يعمل بها حزب الله كذراع إرهابي سري للنظام الإيراني، وفقا لبيان أميركي.