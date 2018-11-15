الإمارات ترحب بنتائج التحقيقات السعودية بقضية خاشقجي

رحَّبت الإمارات بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية الشقيقة، والتي جرت حتى اليوم مع الموقوفين في قضية مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.



وثمّن بيان صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الخطوات، التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها، بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين، معتبراً أن "ذلك يؤكد على أن المملكة العربية السعودية تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة، والتي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة".



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن "ما توصلت إليه النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحافي "خاشقجي" يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصاً على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية".



وتابع البيان: "وإذ تجدد دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات فإنها تؤكد أيضاً على رفضها لأي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساعي للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها".