تعليق الرحلات من مطار الكويت بسبب الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن حركة الملاحة الجوية ستظل متوقفة في مطار الكويت الدولي حتى الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت غرينتش) الخميس نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وعلقت الكويت الرحلات الجوية في وقت متأخر الأربعاء رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازياً وحولت رحلات الهبوط إلى مطارات البحرين والدمام ودبي بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتسببت في سيول.



كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الإدارة العامة للطيران المدني ستعلن عن موعد استئناف الملاحة الجوية.



وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر، الأربعاء، استمرار تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة الخميس واعتباره يوم راحة.