صندوق النقد الدولي يحذر من كارثة اقتصادية في إيران

توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، أن يتجاوز التضخم في إيران الثلاثين في المئة، كما أشار إلى أن يكون النمو الاقتصادي الإيراني سلبياً حتى نهاية العام المقبل مع استمرار العقوبات الأميركية.



كذلك لفت التقرير إلى انخفاض في الناتج المحلي بنسبة 1.5% هذا العام، متوقعاً أن ينخفض الناتج المحلي إلى سالب 3.6% خلال عام 2019.



ولن تؤثر هذه التوقعات السلبية للاقتصاد الإيراني، بحسب صندوق النقد الدولي، على الدول المجاورة لها، لأن التعاملات المالية بين طهران ودول المنطقة محدودة جداً.



وعلى الجانب الآخر، أقر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ضمناً بالاستياء العام في الشارع، مشيراً إلى وجود مشكلات وصعوبات اقتصادية.



وقد أرجعت السلطات هذا التذمر الإيراني من تبعات العقوبات إلى عدم قدرة الدول الموقعة على الاتفاق النووي من إيجاد حل، فالآلية الأوروبية ذات الغرض الخاص، والتي تهدف للالتفاف على العقوبات الأميركية، تواجه خطر الانهيار، خاصة مع عدم استعداد أي دولة في التكتل لاستضافة العملية خشية التعرض لعقوبات أميركية.