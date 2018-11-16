الأردن: إعلان النائب العام حول خاشقجي خطوة هامة للعدالة

أكدت الحكومة الأردنية في بيان رسمي الخميس أهمية إعلان النيابة العامة في السعودية توجيه التهم إلى عدد من الموقوفين في قضية جمال الخاشقجي.



وشددت في البيان على أن "هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحقيق العدالة من خلال التحقيقات التي أعلنت السعودية إجرائها لاستجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، واحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين فيها".



وكان النائب العام في السعودية، قد صرح الخميس أنه، بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".