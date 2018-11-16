رغم وقف النار.. إسرائيل تهدد غزة

في الوقت الذي تتخوف فيه العديد من الأطراف المعنية بالملف الفلسطيني من يوم جمعة دام وتصعيد جديد في قطاع غزة، هدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر تغريدة له على تويتر، الخميس الفلسطينيين الذين سيشاركون في مسيرات العودة التي يرجح أن تتجدد الجمعة.



وأتى تهديد أدرعي بعد أن أوصى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي بالحفاظ على الجهوزية القتالية في قطاع #غزة ، في وقت شددت فيه حركة #حماس على عدم سماحها لإسرائيل بتكرار الاعتداء على القطاع، مؤكدة أن مسيرات العودة مستمرة.



فقد الاتصال مع بعض المعتقلين في سجن حماة المركزي وسط سوريا، بعد يومين من إضرابهم عن الطعام، الذي بدأ الاثنين الماضي...



وفي سياق متصل، وصل وفد من المخابرات العامة المصرية، الخميس، إلى قطاع غزة، لاستكمال المباحثات مع حماس حول ملفي التهدئة مع إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بقيادة حركة حماس، وقيادات الفصائل.



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في وقت سابق الخميس أن هدفه هو "تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".

وأدان عباس بشدة "العدوان الإجرامي على قطاع غزة، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان".



وأعرب خلال ترؤسه، اجتماعا للجنة العليا المكلفة بتنفيذ متابعة قرارات المجلس المركزي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عن شكره لجميع الدول والأطراف التي سعت لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، خاصا بالذكر جمهورية مصر. وقال "اليوم الطريق سالك لتحقيق إزالة أسباب الانقسام والمصالحة، بتنفيذ أمين ودقيق لاتفاق القاهرة 2017/10/12، بشكل شمولي، وبما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية والسياسية والجغرافية، ويستند إلى العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع.



