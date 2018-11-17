استمرار تظاهرات وإضراب عمال مصانع قصب السكر في الأهواز

بعد اثني عشر يوما من الإضراب، وسع العمال الأحوازيون الكادحون في المجمع الصناعي لقصب السكر في هفت تبه من تظاهراتهم، وخرجوا إلى الشوارع والأسواق منددين بما يتعرضون له من سوء معاملة واضطهاد فضلا عن تأخر رواتبهم المالية لمدة تزيد عن ثلاثة شهور، كما التحق أبناء المدينة بهذا التجمع الاحتجاجي تعبيرًا عن دعمهم لمطالب المتظاهرين، ورفعوا شعارات احتجاج منددة بزيف وعود النظام وعدم اكتراث المسؤولين بآلام العمال ومعاناتهم.

وهتف العمال بـ"الموت للظالم" و"العامل يموت ولا يقبل الذل" وهي الشعارات ذاتها التي بدأ بها العمال منذ اليوم الأول لكن دون جدوى ولا استجابة المسؤولين.



وكان عمال "هفت تبه" قد رددوا يوم أمس هتافات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، جاء فيها: "اليوم يوم حداد حزين"، و"العامل مسكين يندب حظه"، و"ألا تشعر السلطات بالخجل"، و"الموت للظالم"، و"التحية للعامل".



وتشير الإحصاءات إلى أن عدد العاملين في هذه الشركة يتراوح بين أربعة آلاف وستة آلاف شخص تبعًا لاختلاف المواسم.



ويطالب العمال المتظاهرون بدفع رواتبهم المتأخرة لأشهر، وكذلك دفع نسبة العمال من الأرباح، إضافة إلى عدم خصخصة الشركة، وغيرها من المطالب الفئوية والاجتماعية الأخرى.



