خالد بن سلمان: لم أقترح على خاشقجي الذهاب إلى تركيا

نشر الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية في #واشنطن تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي #تويتر، أكد فيها أن ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" غير صحيح.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان أن آخر تواصل له مع #جمال_خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر 2017.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان أنه لم يتحدث هاتفيا مطلقا مع خاشقجي، ولم يقترح عليه الذهاب إلى #تركيا.

وتابع الأمير قائلا: "إن كانت هذه الإدعاءات صحيحة، أتمنى من الحكومة الأميركية كشف ما لديها.

من جهتها، ردت المتحدثة باسم السفارة على إدعاءات الصحيفة الأميركية، وأوضحت:

"للأسف، لم تنشر صحيفة الواشنطن بوست ردنا بالكامل. هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة. كان ردنا الكامل كما يلي:

"التقى السفير خاشقجي مرة واحدة شخصيًا في أواخر شهر سبتمبر من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة. وكانت أخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 أكتوبر من عام 2017. ولم يناقش الأمير خالد أبدًا أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال.

ولم يُجري السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثةٍ هاتفية معه. ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام عدة مرات دون جدوى.

إن المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات".