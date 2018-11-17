روسيا: لا يمكن القبول بتسييس قضية خاشقجي

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن #موسكو لا ترى أسباباً للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع قضية مقتل #جمال_خاشقجي على المستوى المناسب.



وعبَّرت موسكو عن ثقتها في عدم قبول تسييس قضية خاشقجي، بحسب الخارجية الروسية.



وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، نرفض تدويل قضية خاشقجي، ولدينا جهاز قضائي فعال، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وأن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية.



وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي أن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات عن عدد من الاستفسارات، بخصوص قضية مقتل خاشقجي، مؤكداً أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليست له أي علاقة بالقضية.



وتابع وزير الخارجية أن التحقيق في قضية خاشقجي مستمر، وهناك أسئلة لم نجد لها إجابات حتى الآن، مردفا أن القضية لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران.

