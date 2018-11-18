جبهة جديدة للأحزاب الإيرانية المعارضة

غرست المعارضة الإيرانية بذرة تحالفها، آملة بضم المزيد من القوى ليشتد عودها في وجه النظام.

تنحية الخلافات الإيديولوجية جانبا، والاجتماع على نقاط التوافق، أهم ما جاء في بيان مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، بيان جمع تحت مظلته للمرة الأولى شعوب وقوميات إيرانية مختلفة على رأسهم العرب الأهواز بكل ما يعانوه من اضطهاد ممثلين بالتضامن الديمقراطي الأهوازي.

أحزاب فارسية شمولية مثل: منظمة اتحاد فدائيي الشعب، اشتراكيين ممثلين بالمجلس المؤقت لليسار الاشتراكي، الأكراد ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، وحزب كوملة الكردستاني، بالإضافة إلى أحزاب بلوشية وأذربيجانية.

تشكيل تكتل وتوسيع دائرة المعارضة هي الأهداف القريبة التي وضعها الموقعون أملا في تحقيق أهداف أبعد بتأسيس نظام ديمقراطي عبر تأسيس نظام جمهوري قائم على الفصل بين الدين والدولة، والاعتراف بحقوق الأقليات وتأسيس نظام فيدرالي، وتوفير الحريات السياسية، وتوفير فرص متكافئة لكل الإيرانيين ومعارضة الأصولية ومحاربة العنف والإرهاب.

هي أهداف لا مطالب، والسبب بحسب الموقعين على البيان أن المطالب ترفع لمن يمكنه تحقيقها، أما النظام الحالي فالأمل في إصلاحه معدوم.