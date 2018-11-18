غارة جوية تدمر إذاعة حركة الشباب بالصومال

دمرت غارة جوية يُعتقد أنها أميركية إذاعة "الأندلس"، التابعة لمقاتلي #حركة_الشباب الصومالية المتطرفة في مدينة جليب بإقليم جوبا الوسطى جنوب البلاد.



ونقلت وكالة "صونا" الصومالية عن مصادر أمنية قولها إن مدينة جليب شهدت الليلة الماضية غارات جوية، استهدفت مواقع مختلفة كان يتمركز فيها عناصر من مقاتلي الشباب.



وأضاف المصدر أن إذاعة "الأندلس" كانت من المواقع المستهدفة، حيث دمر المقر الذي تبث منه المحطة بالكامل، وقتل من كان فيه، من دون الإفصاح عن عددهم وأسمائهم.



وتعد إذاعة "الأندلس" من أشهر المحطات الإعلامية لمقاتلي الشباب، حيث تنشر يومياً أخباراً ومعلومات عن الهجمات التي يشنها عناصر الحركة على المواقع الحكومية.



وتتركز الغارات الجوية التي تنفذها طائرات بدون طيار في مدينتي جليب وساكو بإقليم جوبا الوسطى، الذي يخضع كليا لسيطرة مقاتلي الشباب.



وسبق أن شهدت المدينة الخميس الماضي اشتباكات عنيفة بين عناصر داخل الحركة، بعد محاولة بعض عناصر الحركة الانشقاق ومبايعة تنظيم "داعش" فرع الصومال الذي يتمركز بمنطقة جبال غلغالا شرق البلاد.