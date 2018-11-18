في محاولة لإنقاذ حكومته.. نتنياهو يجتمع مع وزير المالية اليوم

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه سيعقد إجتماعاً "حاسماً"، اليوم الأحد، مع وزير المالية موشي كحلون في محاولة لإقناعه بعدم إسقاط الحكومة والتسبب بإجراء إنتخابات مبكرة.

وكانت الأكثريةُ التي تحظى بها حكومةُ نتنياهو في البرلمان تقلصت إثر إستقالة وزير الدفاع وزعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان الأربعاء.

وأكد نتانياهو في تغريدة له أنه لا يجوز إسقاطُ حكومة يمينية، وجميع أعضاء الليكود يرغبون بالمضي في إدارة البلاد لسنة إضافية كاملة.

وواجه نتنياهو دعوات من أعضاء في ائتلافه لإجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة ليبرمان.

واستقال ليبرمان بسبب ما وصفه بالسياسة الرخوة التي انتهجتها الحكومة في مواجهة العنف عبر الحدود مع قطاع غزة مما تسبب في تقلص أغلبية الحكومة في الكنيست.

ويرجح محللون سياسيون في إسرائيل إجراء انتخابات مبكرة مع سعي نتنياهو وبعض الوزراء إلى تبادل إلقاء المسؤولية في إسقاط الحكومة حتى لا يفقدوا أصوات مؤيديهم ضمن قاعدة الناخبين اليمينيين.

ويخضع نتنياهو للتحقيق في سلسلة قضايا فساد مما يزيد التكهنات بإقدامه على إجراء انتخابات مبكرة للفوز بتفويض جديد، في حين يعكف المدعي العام الإسرائيلي على تحديد ما إذا كان سيوجه له اتهامات.