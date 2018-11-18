لبنان يمنع الوقود عن الطيران الإيراني والسوري

أكدت مصادر لبنانية بارزة، أن لبنان التزم من دون إعلان رسمي، بالامتناع عن تزويد شركات طيران إيرانية وسورية تخضع للعقوبات الدولية بالوقود في مطار بيروت.



وأوضحت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن القائمة تضم شركات طيران إيرانية مثل الخطوط الجوية الإيرانية ومأهان وغيرهما، كما تضم شركات طيران سورية مثل "شام وينغز " وطائرات الخطوط الجوية السورية.





من جهتها، قالت مصادر سياسية لبنانية معنية بالملف إن "القرار دولي ولا يمكن للبنان تخطيه"، مشددة على أن لبنان "لن يخالف القرارات الدولية بل يلتزم بها".



وأشارت المصادر إلى تعليمات حكومية وردت إلى المطار بالالتزام بالقائمة وعدم مخالفتها.

