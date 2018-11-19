أنباء عن عفو قريب بحق رئيس تحالف نداء السودان

أعلنت الحكومة السودانية أن "البلاغات المقيدة بحق وزعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، قد يصدر حيالها عفو من رئيس الجمهورية عمر البشير".

جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، جمعة بشارة، ونقلتها قناة "الشروق" السودانية. يُذكر أن العقوبات المقيدة بحقهم وصل بعضها للإعدام.

وأكد بشارة أن الحكومة راغبة في الحوار.

يُشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، رحب في وقت سابق من الشهر الماضي بعودة الصادق المهدي إلى البلاد.

واتهمت نيابة أمن الدولة السودانية في أبريل الماضي، الصادق المهدي، بمحاولة إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، ووجّهت بتقييد الدعاوى الجنائية ضده على خلفية "التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام".