إسرائيل.. وزير التعليم ينقذ نتنياهو

أعلن شريك بارز في الائتلاف الحاكم في إسرائيل أنه لن يستقيل من منصبه، ما يحول دون إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الراهن.



وقال وزير التعليم نفتالي بينيت، الاثنين، إن حزبه البيت اليهودي سيمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فرصة أخرى رغم الأزمة المرتبطة بوقف إطلاق النار الأخير مع حركة حماس في غزة.



وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بينيت انسحاب حزبه من الائتلاف، ما من شأنه تجريد نتنياهو من أغلبيته البرلمانية والدعوة إلى انتخابات جديدة. وكان المحللون قد توقعوا إجراء الانتخابات في مارس.



وهدد بينيت بإسقاط الحكومة ما لم يتم تعيينه وزيراً للدفاع، الحقيبة التي أعلن نتنياهو توليها أمس الأحد.



وجاءت أزمة الائتلاف عقب عملية إسرائيلية فاشلة في غزة الأسبوع الماضي، تسببت في جولات قتال بين إسرائيل وحماس.