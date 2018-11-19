استمرار مظاهرات عمال إيران رغم اعتقال 20 منهم

استمرت مظاهرات العمال في مدينتي الأهواز والشوش، جنوب غربي #إيران، الاثنين، لليوم الـ15 على التوالي، وسط أنباء تتحدث عن ارتفاع عدد المتعقلين إلى 20 معتقلاً.



وبدأت مظاهرات اليوم في مدينة الشوش، حيث انطلقت الجولة الجديدة من الاحتجاجات العمالية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ويقول العمال إنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر.



وهتف عمال شركة قصب السكر "هفت تبه" في الشوش بشعارات ضد الفساد وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.



وسارت مظاهرات العمال في شوارع مدينة الشوش، وحاول المحتجون الوصول إلى مبنى قائمقامية المدينة، قبل أن تمنعهم قوات الأمن من الاقتراب من المبنى.



بدورهم، قام مئات من المحتجين من عمال "شركة الصلب" في الأهواز بمظاهرات جابت الشوارع الرئيسية في المدينة وهتفوا بشعارات داعمة لعمال شركة "هفت تبه" ومناهضة للمسؤولين. وتواجه "شركة الصلب" في الأهواز مشاكل مشابهة لشركة "هفت تبه"، حيث لم يتسلم العمال رواتبهم المتأخرة منذ أشهر. وهتف المحتجون من العمال في الأهواز بأنهم "سيحاربون من أجل حقوقهم العمالية".



وكان قد أعلن أمس الأحد عن اعتقال اثنين من ممثلي العمّال، هما إسماعيل بخشي، ومسلم آرمند، إضافة إلى عدد آخر لم يتم الإفصاح عن أسمائهم، فضلاً عن اعتقال صحافية كانت تغطي الأحداث، لكن بعد ساعات، تم نشر تقارير عن زيادة عدد المعتقلين من المشاركين في هذه المظاهرات الاحتجاجية.



وفي أحدث تقرير نشره الحساب الرسمي لعمال "هفت" تبه" في تطبيق "تلغرام" أسماء 18 شخصاً تم اعتقالهم، أحدهم صحافي اسمه سبيده قليان، والباقون جميعا من العمال والموظفين (بما في ذلك ممثلو عمال "هفت تبه"، وعدد من النشطاء العماليين، وحتى بعض المسؤولين التنفيذيين الذين اعتقلوا عقب حضورهم لمتابعة وضع المعتقلين في مركز شرطة الشوش).