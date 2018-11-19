موقع "أكسيوس" يكشف حواراً لترمب مع مساعديه عن خاشقجي

كشف موقع"Axios" الإخباري أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أكد في حوار مع مساعديه أمس أنه "من العبث للمجتمع الدولي المبالغة في أهمية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي".

ونقل الموقع الإخباري الأميركي عن مصادر بالبيت الأبيض أن #ترمب لا ينوي أن "يثير ضجة" حول مقتل خاشقجي، وأنه قال لمساعديه إن "دولاً تتعامل معها الولايات المتحدة، بما في ذلك الصين، استخدمت أساليب عنيفة".

ونقلت تلك المصادر عن الرئيس الأميركي أيضا أنه تساءل أمام مساعديه عن "أهمية اتخاذ الولايات المتحدة موقفاً بشأن قضية خاشقجي، إذ إن الصحافي لم يكن مواطناً أميركياً، ولم تحدث الواقعة على أراضيها".