هوك: على نظام طهران التوقف عن زعزعة المنطقة أو الانهيار

قال براين هوك، المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، الاثنين، إن البنوك الدولية باتت تخشى التعامل مع طهران.



وأكد هوك، خلال مقابلة خاصة مع قناة "الحدث"، أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب العالمي، موضحاً أن تخفيض صادرات النفط الإيراني إلى الـ 0% مرتبط بمعطيات سوق النفط.



واعتبر أن زيارة وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إلى إيران مرتبطة بقضية البريطانيين المعتقلين هناك.



وأضاف أن "عقوباتنا (الأميركية) مصممة لملاحقة أرباح إيران فنظام سويفت المالي انفصل عن 50 بنكاً إيرانياً وقد شخصنا هذه البنوك".



وأوضح أن إيران تمنح مئات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن ونحن ندعم (المبعوث الأممي) مارتن غريفثس وندعم دوره وسنمنع أيضاً الأموال التي ينفقها على حماس والجهاد الإسلامي والميليشيات الشيعية وحزب الله والميليشيات في العراق".



وقال هوك: نحن جادون جداً في حملتنا، وإيران أمامها إما التوقف عن زعزعة الشرق الأوسط أو سينهار نظامهم بالكامل.



وذكر أن بعض الإعفاءات الصغيرة جداً من صادرات النفظ الإيراني حتى الآن سببها منع الزيادة في أسعار النفط "وعندما اتخذنا هذه العقوبات كان سوق النفط هشاً جداً، وكنت أعمل مع خالد الفالح وزير النفط السعودي ومع السفير السعودي في أميركا الأمير خالد بن سلمان".



وأوضح أن سوق النفط ستكون مستقرة أكثر في عام 2019 وحينها يمكننا الوصول بصادرات إيران من النفط إلى الصفر.