ترمب: أميركا تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية.



وأضاف ترمب، في بيان، أن أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مشيراً إلى أنه "ربما سيصعب معرفة الحقائق كافة المحيطة بالجريمة".



واعتبر الرئيس الأميركي أن إيران مسؤولة عن الحرب في اليمن وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة.



وشدد ترمب على أن السعودية حليف حيوي في مواجهة إيران.



وأضاف ترمب أن "العالم بات مكاناً خطراً جداً، فإيران على سبيل المثال مسؤولة عن الحرب بالوكالة ضد السعودية باليمن، وتحاول زعزعة استقرار العراق وتدعم حزب الله الإرهابي في لبنان والديكتاتور بشار الأسد في سوريا، الذي قتل الملايين من مواطنيه".



وجاء في البيان أن "إيران قتلت عدداً من الأميركيين والأبرياء في الشرق الأوسط".



على الجانب الآخر، حسب البيان الأميركي، فإن السعودية أنفقت المليارات من الدولارات لقيادة الحرب ضد التطرف والإرهاب.